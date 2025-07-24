4 ilde alarm verildi: 2 günlük kritik süreç başlıyor

Türkiye'nin batı ve güney kıyılarında orman yangını riski artıyor.

Uzmanlardan gelen uyarılara göre, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Antalya’da Cuma ve Cumartesi günleri aşırı sıcak, düşük nem ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Bu durum orman yangınları açısından risk taşıyor.

TEDBİRLER ALINMALI

Hava Forum, Cuma ve cumartesi günü yüksek orman riski sebebiyle Çanakkale, İzmir, Manisa ve Antalya çevresi için uyarı yaptı.

X üzerinden yaptığı uyarıda, "Cuma ve cumartesi yüksek orman yangını riski sebebiyle Çanakkale, İzmir, Manisa, Antalya hattında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ege ve Akdeniz'de ilave tedbirler alınmalı. Hava hem sıcak hem kuru hem rüzgarlı olacak. Küçük bir alev felakete dönüşebilir…" ifadelerine yer verdi.