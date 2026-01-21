Doğu Karadeniz’de kar alarmı: 400 köy yolu ulaşıma kapandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kırsal kesimde ulaşımı olumsuz etkiledi. Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane’de toplam 400 köy yolu, kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdareleri ve belediye ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE'DE 63 KÖY YOLU KAPALI

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor. Kar nedeniyle İkizdere’de 22, Çayeli’nde 13, Çamlıhemşin’de 8, Ardeşen’de 7, Hemşin’de 6, Pazar’da 4, Fındıklı’da 2 ve Derepazarı’nda 1 olmak üzere toplam 63 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi’ne bağlı 124 personel, 56 iş makinesiyle yolları açmak için sahada görev yapıyor. Karayolları ekipleri ise Ayder Yaylası ve Ovit Dağı Sivrikaya mevkiindeki tünel bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

GİRESUN'DA EN FAZLA KAPANAN YOL

Giresun’da kar ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten alınan bilgiye göre merkez ve ilçelerde toplam 152 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Merkezde 12, Görele’de 28, Tirebolu’da 20, Bulancak’ta 18, Yağlıdere’de 13, Dereli’de 12, Espiye’de 11, Piraziz’de 8, Doğankent’te 7, Alucra’da 6, Güce ve Keşap’ta 5’er, Çanakçı’da 4, Eynesil’de 2 ve Çamoluk’ta 1 köy yolu kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesiyle çalışmaları sürdürüyor.

ARTVİN'DE 130 KÖYE ULAŞIM YOK

Artvin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 24, Borçka’da 41, Ardanuç’ta 34, Arhavi’de 12, Murgul’da 11, Yusufeli’nde 6 ve Şavşat’ta 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi’ne bağlı 74 personel, 44 iş makinesiyle köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri ise şehir merkezinde cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

GÜMÜŞHANE'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Gümüşhane’de de kar yağışı nedeniyle kırsal bölgelerde ulaşım aksadı. Valilik açıklamasına göre merkezde 2, Kürtün’de 28, Torul’da 20 ve Köse’de 5 olmak üzere toplam 55 köy yolu kapalı durumda.

İl Özel İdaresi ekipleri, köylere ulaşımın sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BAYBURT'TA BUZLANMA VE TİPİ UYARISI

Bayburt’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Belediye ekipleri, buzlanmanın görüldüğü cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı.

Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirildi.