Haberler

İç Haber

4 PKK'lı daha teslim oldu

4 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 terör örgütü üyesinin yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olduğu duyuruldu.