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    4 PKK'lı daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 terör örgütü üyesinin yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olduğu duyuruldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.10.2021 - 18:28
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 18:32
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    4 PKK'lı daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

    4 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

    PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 166'YA YÜKSELDİ

    2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.

    4 PKK lı daha teslim oldu #1

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