4 PKK'lı daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 terör örgütü üyesinin yapılan ikna çalışmaları neticesinde teslim olduğu duyuruldu.
- AA & Ensonhaber
- 16.10.2021 - 18:28
- Güncelleme : 16.10.2021 - 18:32
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.
4 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 166'YA YÜKSELDİ
2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.