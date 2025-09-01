40 bin dekara ektiler; 2 milyar lira kazandırıyor...

Muş’ta çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda ekimi yapılan karpuzun hasadı törenle başladı.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Bozbulut köyünde düzenlenen törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentin kavun ve karpuz üretiminde Türkiye’de 4. sırada yer aldığını belirterek, üretimin hem çiftçilerin gelirlerine hem de kent ekonomisine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Vali Çakır, "Burada bulunmaktan büyük keyif aldığımız güzel bir ortamdayız. Çiftçi kardeşlerimizle birlikte, bereketli Muş Ovası’nda, Bozbulut köyünde karpuz hasadında sizlerle beraberiz. Şu an ilimizin hemen hemen her bölgesinde kavun ve karpuz ekilişlerine şahitlik ediyoruz. Görüyorsunuz, gayet verimli bir sezon geçiriyoruz. Kavun ve karpuz üretiminde ilimiz şu an Türkiye’de 4. sırada. İnşallah önümüzdeki süreçte bu artan ivme ile önce ilk 3’e, daha sonra da zirveye hep beraber koşacağız." dedi.

Karpuz hasadına başladıklarını söyleyen üretici Uğur Özbahçeci, "Mardin Derik’ten Muş’un Bozbulut Köyü’ne karpuz ekimine geldik. Bu sene yaklaşık 250 dönümlük bir alanı ektik. Ailemizle beraber, çocuklarımızla beraber ilkbahar mevsiminde karpuz ekimine başladık. Çapasıdır, gübrelemesidir, sulamasıdır hepimiz beraber yapıyorduk. Şu an hasadımız başlamıştır. Arkadaşlar arkamızda göründüğü gibi karpuz biçimine başlamışlar. Hayırlısıyla bugün karpuz biçimini yapıyoruz. Dönümünde dediğimiz gibi 11 ton beklentimiz vardı. Karpuzları Mardin’e, Manisa’ya, Hatay’a, Kahramanmaraş’a, Gaziantep’e, Diyarbakır’a, Cizre’ye, Nusaybin’e, İstanbul’a, Ankara’ya Konya’ya gönderiyoruz" şeklinde konuştu.