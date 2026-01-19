Ramazan fitresi ücreti 2026: Fitre nasıl hesaplanır? Ne zaman verilir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan’a kısa bir süre kala, vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 2026 fitre ücreti geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Ramazan fitre miktarını açıkladı.

Fitrenin amacı, ekonomik durumu yeterli olmayan kişilerin bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılamak ve bayram sevincine ortak olmalarını sağlamak.

Peki, 2026 fitresi ne zamana kadar verilecek, günlük miktarı ne kadar ve nasıl hesaplanıyor?

İşte Ramazan fitresi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

2026 RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Ramazan ayı için günlük fitre miktarını 240 TL olarak duyurdu.

Böylece 2025 yılında 180 TL olan fitre tutarı, yüzde 33,3 oranında artırılmış oldu.

FİTRE NASIL HESAPLANIYOR?

Fitre miktarı, buğday, arpa, üzüm, hurma gibi temel gıda ürünlerinin güncel piyasa fiyatları esas alınarak belirleniyor. Diyanet, bu ürünlerin fiyatlarını takip ederek yıllık fitre tutarını hesaplıyor. Bu yöntem, fitrenin amacına uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kişilere ve borçlulara veriliyor. Fitre, anne, baba, büyükanne, büyükbaba veya çocuklara verilmemelidir. Amacına ulaşabilmesi için mutlaka gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere verilmesi gerekir.

FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Fitrenin vacip olma zamanı, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olarak kabul ediliyor.

Ancak fitre, bayramdan önce de verilebiliyor ve bayram namazından önce verilmesi müstehap sayılıyor.

Bayram günü ya da bayramdan sonra da verilebilse de, özellikle şâfiî mezhebine göre meşru bir mazeret yoksa bayramın ilk gününün gün batımından sonraya bırakmak haram kabul ediliyor. Ayrıca fitre, Ramazan’ın ilk günlerinde de verilebilir.