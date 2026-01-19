Karapınar’da dondurucu soğuk: Süs havuzu buz pistine döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Konya’nın Karapınar ilçesinde hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde eksi 10, gece ise eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle birlikte yaşam olumsuz etkilendi. İlçede etkili olan kar yağışı, özellikle tarımla uğraşan çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

DONAN HAVUZDA TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER

Aşırı soğuklar nedeniyle Selimiye Parkı’nda bulunan süs havuzu tamamen buzla kaplandı. Donan havuz, bazı vatandaşların üzerinde yürümesine, bazılarının ise çekiçle buzu kırmaya çalışmasına neden oldu. Ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken yaşananlar, olası kazalara davetiye çıkardı.

"KAR SEVİNDİRİYOR AMA SOĞUK ZORLAYICI"

Vatandaşlardan Sefer Kızılkaya, kar yağışının tarım açısından önemli olduğunu belirterek, “Kar yağışı bizi sevindiriyor ancak hava sıcaklığı eksi 10-15 derecelere kadar düştü. Bu soğukların bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı.