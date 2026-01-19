Umuttepe karla kaplandı, beyaz örtü havadan görüntülendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli genelinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

UMUTTEPE'DE KIŞ MANZARASI

İzmit ilçesinde yer alan Umuttepe mevkii, kar yağışıyla birlikte adeta beyaza büründü. Bölgedeki ormanlık alanlar ve çevredeki yapılar, karın oluşturduğu manzarayla dikkat çekti.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kentin önemli yeşil alanlarından biri olan Kent Ormanı’na gelen vatandaşlar, kızakla kayarak ve kar topu oynayarak kar yağışının tadını çıkardı.

BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Karla kaplanan ormanlık alanlar ve binalar, drone ile havadan görüntülenerek eşsiz kış manzaraları kayda alındı.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterler ve bağlantı yollarında ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.