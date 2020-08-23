Bakan Koca günün korona tablosunu paylaştı

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1217 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter hesaından paylaştığı tabloya göre bugün yapılan 80 bin 302 test sonucu 1217 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altında olan 795 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi ise hayatını kaybetti.

Toplamda iyileşenlerin sayısı 237 bin 165 bine çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 vin 121 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleriyle yaptı.

AYRINTILAR GELECEK...