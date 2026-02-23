41 il için kar yağışı uyarısı: Uzmanlar o tarihi işaret etti

Meteoroloji kaynaklarından peş peşe gelen değerlendirmeler sonrası 41 il için kar yağışı alarmı verildi. Uzmanlar özellikle o tarihe dikkat çekti.
Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor.
Yapılan son değerlendirmeler doğrultusunda 41 il için kar uyarısı yapıldı.
Uzmanlar, o tarihte soğuk hava dalgasının daha da kuvvetleneceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYOR
Türkiye yeni bir soğuk hava sisteminin etkisine giriyor.
Hava Forum’a göre çarşamba akşamı itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşecek ve perşembe günü 41 şehirde kar yağışı görülecek.
Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:
“Çarşamba akşamı yurdumuza yeni bir soğuk hava dalgası gelecek. Perşembe 41 şehirde kar bekleniyor. Bu potaya İstanbul girecek mi belirsiz, takipteyiz.”
