Yalova'daki komşu şiddeti için Akın Gürlek'ten geçmiş olsun paylaşımı

Yalova, kan donduran bir komşu şiddetine sahne oldu.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, aralarında husumet bulunan komşular arasında çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kucağındaki 14 aylık kızıyla birlikte komşusu Şener E.'nin sopalı saldırısıyla darbedilen Muhammet Baca ile küçük kızı yaralandı.

Baba ve bebeği hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AKIN GÜRLEKTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan bu kan donduran şiddet olayına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada darbedilen baba ve bebeğe geçmiş olsun dileklerini ileten Gürlek, adli sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

"SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR"

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza “geçmiş olsun” dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum.



Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

"HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ"

Diğer yandan şüphelinin tutuklanmasının ardından jandarma ekipleri, baba ve bebeğin tedavi gördüğü hastanede ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından Muhammet Baca da kamuoyuna teşekkür mesajı yayımladı.

BABADAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Baca, “Bütün Türkiye’ye, saygıdeğer büyüklerime Allah razı olsun. Kızım için tek yürek oldunuz. Hastanede de güvenlik önlemi alındı. Herkese çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadınız. Var olun. Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti.” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü bildirdi.