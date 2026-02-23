ABD Konsolosluğu Conolara komşu olacak

Adana'da Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosluğu, Sinanpaşa Mahallesi’ne taşınacak. Yüreğir Otogarı karşısındaki arazide başlayan hazırlık çalışmalarının ardından inşaat sürecinin kısa sürede hız kazanması bekleniyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İVME

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) dönüşüm çalışmalarına başladığı bölgede, konsolosluk yatırımının mahalledeki değişimi hızlandıracağı değerlendiriliyor. Altyapı yatırımlarının artması, çevre düzenlemelerinin yapılması ve plansız yapılaşmanın yerini planlı yerleşim alanlarına bırakması bekleniyor. Uzun süredir dönüşüm beklentisi içinde olan Sinanpaşa Mahallesi’nde, kamu ve özel sektör yatırımlarının artacağı ifade ediliyor.

"EKONOMİMİZE CAN SİMİDİ OLACAK"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projenin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti. Bu tür yatırımların bulunduğu bölgenin çehresini değiştirdiğini vurgulayan Karslıoğlu, TOKİ projeleriyle birlikte konsolosluk inşasının Yüreğir’i canlandıracağını ve ilçenin geleceğini şekillendireceğini söyledi.

"MAHALLEMİZ İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Sinanpaşa Mahalle Muhtarı Arif Palalı ise yatırımın mahalle açısından önemli bir eşik olduğunu ifade ederek dönüşüm sürecinin, konsolosluk projesiyle birlikte hızlanmasını beklediklerini dile getirdi. Palalı, projenin 4 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

BÖLGE SAKİNLERİ UMUTLU

Mahalle sakinleri de yeni konsolosluk binasının; çevre düzenlemesi, yol ve park yatırımlarıyla birlikte yaşam kalitesini artıracağını düşünüyor. Daha önce fabrika alanı olarak kullanılan ve yıkımın ardından boş kalan arazinin değerlendirilmesinin mahalleye değer katacağı belirtiliyor.