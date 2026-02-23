Özgür Özel: Siyasetten uzaklaşırsam, arkadaşlarımla King oynarım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.

Özel, Halk TV yayınında "siyasetten uzaklaşma şansı olsaydı bir gününü nasıl geçireceğine" dair değerlendirmeler yaptı.

Arkadaşlarıyla King oynamayı sevdiğini söyleyen Özel, 2023 seçimlerini kaybettiklerinde de büyük bir çöküş yaşadıklarını söyledi ve bu nedenle bazı hayallerini de ertelediğini belirtti.

Özel'in açıklamaları şöyle;

"EN SEVDİĞİM ŞEY KİNG OYNAMAK"

Birincisi arkadaşlarımla King oynardım. Yatılı arkadaş grubu içerisinde çok büyük rekabet var. Son 3 yılda 2 kez şampiyon oldum. Yazları fırsat buldukça King turnuvası yaparız. Mütevazı olmayacak kadar iyi oynarım.

En sevdiğim şey yatılı okul arkadaşlarımla King oynamak. Böyle büyük bir ciddiyetle ama sonra işte bir yıl sürüyor onun şakaları şampiyon olduğunuzda. Bu bir.

"KARDEŞİMLE BALIK TUTMAK İSTERDİM"

Geri dönebilecek olsak, köydeki çocukluk yıllarıma bir dönmek isterim. Sibil Dağı'nda at alanında boş boş gezmek isterim. Kardeşim Barış'la dikilide balık tutmak veya öğretmen evinin bahçesinde bir şeyler oynamak isterim falan.

Böyle yani bir boş güne sığmayacak kadar çok özlemlerim var. Aslında benim bir niyetim var da 2023 seçimini kaybedince o olmadı. Ne zaman yapacağım bilemiyorum. Ben 25-50 yaş arası insanların 50-75 arası yaptıklarını yaptım.

"SEÇİMİ KAYBEDİNCE ÇÖKTÜK"

Meslek siyaseti yaptım. Eskiden eczacılar 60 yaşında eczacı odası başkanı olurlardı. Evi alır, yazlığı alır, arabayı alır, çocukları okutur, büyütür.

Ben 27 yaşında oda başkanı oldum. O günden beri bir koşturmanın, mücadelenin içindeyim. 14 yıl milletvekili oldum falan. Buradaki 25 yılda yapamadıklarımı yapacaktım.

Seçimi kaybettik, seçimi kaybedince büyük bir çöküş oldu. Büyük bir çöküş olunca birilerinin sorumluluk alıp partiyi ve ülkeyi ayağı kaldıracak motivasyona ihtiyacı vardı.

Bana genel başkanlık görevi düştü. Birinin bunu yapması lazımdı. Böyle bırakamazdık. İnsanlar duygusal kopuş yaşadı."