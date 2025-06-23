44'ü görecek! Yola çıktı: Salı gününden itibaren...

Türkiye, sıcak günleri daha da hissedecek.

Müjde geldi...

Afrika sıcakları, yola çıktı geliyor.

Salı günü yurda girecek olan sıcaklıklar özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesini etkileyecek.

TERMOMETRELER YÜKSELİŞTE

Bazı yerlerde hava sıcaklıklarının 35, 38, 40, 41, 44 dereceleri görmesi bekleniyor.

Hava Forum tarafından da konu hakkında yapılan paylaşımda, "35, 38, 40, 41, 44 hazır mıyız? Başlıyoruz. Afrika sıcakları salı günü yurda giriş yapacak..." denildi.

Diğer bir paylaşımda ise "Çarşamba, perşembe ve cuma günleri İzmir 41 derecelerde olacak. Özellikle cuma 42-43 denemesi bile yapabilir. Afrika kudurtucu kavrulma modunu açıyor." denildi.