TOKİ Trabzon kura çekilişi 2026: Kura çekimi saat kaçta? CANLI İZLE

TOKİ’nin Türkiye genelinde yürüttüğü “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında kura heyecanı hız kesmeden sürerken, gözler Trabzon etabına çevrildi.

Daha önce onlarca ilde tamamlanan çekilişlerin ardından, binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği Trabzon TOKİ kura çekimi için geri sayım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı takvime göre, Trabzon’da yapılacak kura çekimiyle birlikte asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Sosyal konut hayali kuran vatandaşlar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve isim listelerine nereden ulaşabileceklerini araştırıyor.

Peki TOKİ Trabzon kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Nereden izlenir?

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

TOKİ’nin 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Trabzon’da yapılacak kura çekimi için tarih ve saat netleşti.

Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği Trabzon TOKİ kura çekimi, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda düzenlenecek kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla vatandaşların izlenimine sunulacak.

TOKİ TRABZON KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Kura sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek aday listeleri resmi kanallar üzerinden erişime açılacak.

Trabzon’daki sosyal konutlar için düzenlenen kura çekiminin sonuçlarına iki farklı dijital platformdan ulaşılabilecek. İlk olarak TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak listeler, aynı zamanda e-Devlet sistemiyle de entegre şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve kişisel bilgileriyle giriş yaparak, kura sonucunda asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını kolayca kontrol edebilecek.