Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! 21 Ocak Çarşamba benzin, motorin, LPG fiyatları

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında artışa gidildi. Gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, 21 Ocak Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 10:24
  • Motorin fiyatlarına brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle 1 liralık zam yapıldı.
  • Zam sonrası akaryakıt fiyatları benzinde 54.01-55.20 TL, motorinde 55.87-57.20 TL ve LPG'de 29.09-29.29 TL aralığında değişiyor.
  • Fiyatlardaki dalgalanma gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi.

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.

Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarına yeni bir zam daha yansıdı.

Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 liralık artış yapıldı.

Zam sonrası gözler, 21 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatlarına çevrildi.

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.01 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.29 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 54.91 TL

Motorin: 56.95 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 55.20 TL

Motorin: 57.20 TL

LPG: 29.09 TL

