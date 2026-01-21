Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! 21 Ocak Çarşamba benzin, motorin, LPG fiyatları

- Motorin fiyatlarına brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle 1 liralık zam yapıldı.
- Zam sonrası akaryakıt fiyatları benzinde 54.01-55.20 TL, motorinde 55.87-57.20 TL ve LPG'de 29.09-29.29 TL aralığında değişiyor.
- Fiyatlardaki dalgalanma gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarına yeni bir zam daha yansıdı.
Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 liralık artış yapıldı.
Zam sonrası gözler, 21 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG’nin litre fiyatlarına çevrildi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.01 TL
Motorin: 55.87 TL
LPG: 29.29 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 54.91 TL
Motorin: 56.95 TL
LPG: 29.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 55.20 TL
Motorin: 57.20 TL
LPG: 29.09 TL