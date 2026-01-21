Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! 21 Ocak Çarşamba benzin, motorin, LPG fiyatları Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında artışa gidildi. Gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, 21 Ocak Çarşamba benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?