Diyarbakır'da 520 bin kök kenevir ele geçirildi

Hani ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen kenevir ve sulama malzemeleri imha edildi.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK ile uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri adalete teslim etmek amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hani ilçesinin Kalaba Mahallesi kırsalında başlatılan "Narko-Terörizmle Mücadele" operasyonları başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu VİDEO

4 FARKLI TARLADA 520 BİN KÖK KENEVİR

Operasyonda, 4 farklı tarlaya ekili 520 bin kök kenevir ile civarda bulunan bir evde yapılan aramada 60 gram esrar, 3 elek ve 500 metre sulama hortumu ele geçirildi.

KENEVİR VE MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen kenevirler ile malzemeler ekiplerce yerinde imha edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden birinin, cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.