Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüşe geçti.

İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Tatilciler İstanbul'a dönüyor VİDEO

BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI

Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

TRAFİK NORMALİN ÜZERİNDE

Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.