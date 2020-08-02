Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C
    Tatilciler İstanbul'a dönüyor

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor

    Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.
    • AA
    • 02.08.2020 - 14:54
    • Güncelleme : 02.08.2020 - 14:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Tatilciler İstanbul'a dönüyor

    Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüşe geçti.

    İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

    Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor VİDEO

    BÜTÜN TEDBİRLER ALINDI

    Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor #1

    TRAFİK NORMALİN ÜZERİNDE

    Otoyolun Bolu kesiminde ise Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Abant ve Elmalık mevkisi ile Bolu Dağı Tüneli'nde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle trafiğin normalin üzerinde olduğu görüldü.

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor #2

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor #3

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor #4

    Tatilciler İstanbul'a dönüyor #5

    Görüş Bildir