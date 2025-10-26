48 saat uyarısı! Pazartesi sabahı etkisini gösterecek: Hazırlıklı olun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzmanlardan yeni uyarı geldi! Hafta başında lodos etkisini gösterecek.

Uzmanlar, önümüzdeki 48 saat içinde Türkiye’nin batı bölgelerine güçlü bir lodos dalgasının gireceğini belirtti.

SERT RÜZGAR GELİYOR

Hava Forum, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkili olacak lodosa karşı vatandaşları uyardı.

X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Pazar akşamından itibaren yine lodosa dönüyoruz. Pazartesi sabah ve öğlen yine lodosumuz var. Pazartesi ikindi ve akşam vakitlerinde ise aniden karayele dönüyoruz. Önümüzdeki 48 saat bağışıklığınızı güçlü tutun, sert dalgalanmalar yaşayacağız. Hava bizi adeta sarsmaya geliyor.”