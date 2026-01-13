Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 04:23
Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor
  • Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
  • Serdivan ilçesinde kar birikintileri oluştu.
  • Meteoroloji, kar yağışının öğle saatlerine kadar süreceğini belirtti.

Sakarya'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Serdivan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

ÖĞLE SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Yağış nedeniyle ağaçlar, banklar, yeşil alanlar ve araçlar üzerinde kar birikintileri oluştu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

