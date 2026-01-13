Muş'ta hasta çocuğa ulaşmak için ekipler seferber oldu Muş'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde ateşlenen bir çocuğa ulaşmak için sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber edildi.

Göster Hızlı Özet Yoğun kar yağışı nedeniyle Muş'taki Karameşe köyünde hasta bir çocuğa ulaşmak için sağlık ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Ambulans kara saplandı, ancak destek ekipleri sayesinde kurtarıldı ve çocuk hastaneye ulaştırıldı.

Çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı, tedavisi Muş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Muş'ta, merkeze bağlı Karameşe köyünde ateşlenen bir çocuk için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. KAR NEDENİYLE YOLDA KALAN AMBULANS EKİPLERCE KURTARILDI İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, köye ulaşmak için yola çıktı. Ancak kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans kayarak kara saplandı. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkarılamayan ambulans için bu kez İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Yapılan çalışmaların ardından hasta çocuğa ulaşılarak ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

