Kahramanmaraş'ta ahırların çatıları çöktü: 65 büyükbaş öldü

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Kahramanmaraş'ın özellikle yüksek kesimleri ile kuzey ilçelerinde etkili oldu.

Trafik ekipleri sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürürken karayolları ekipleri de güzergahlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kar nedeniyle zinciri ve kış lastiği olmadığı için bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

Kızılay ekipleri mahsur kalan yolculara gıda yardımında bulundu.

ÇATI ÇÖKTÜ, 65 HAYVAN ÖLDÜ

Öte yandan kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Göksun ilçesinde üzerindeki kar kütlesinin ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü.

Ahırlarda bulunan 65 büyükbaş hayvan öldü.