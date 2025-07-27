5 saniyelik zeka testi: “135”lerin arasındaki “183” sayısını bulun…

Görsel yanılsamalar beyin için gerçek bir egzersiz niteliğinde.

Göz ve beyin arasındaki etkileşimi zorlayan bu optik oyunlar, algı sınırlarını test ederken aynı zamanda zihinsel sağlığa da katkı sağlıyor.

Uzmanlara göre, bu tür görsel bulmacalar düzenli olarak çözüldüğünde yaratıcılığı geliştiriyor, dikkat süresini uzatıyor ve özellikle ileri yaşlarda bilişsel gerilemeyi yavaşlatabiliyor.

Görsel becerileri zorlayan illüzyonlar, beynin karmaşık bilgileri nasıl yorumladığına dair büyüleyici ipuçları sunuyor.

Peki, bu testi 5 saniye içinde çözebilecek misiniz?

Yukarıdaki resimde 135'ten oluşan bir sayı ızgarası yer alıyor.

Ancak aralarında bir tane 183 sayısı gizli. Göreviniz bu sayıyı 5 saniye içinde bulmak.

Farklı sayıyı tespit eden okuyucuları tebrik ediyoruz. Mükemmel gözlem becerileriniz ve keskin bir zekanız var.

Bulamayanlar aşağıdaki çözümü kontrol edebilirler.