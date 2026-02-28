ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan İran uyarısı: Ülkeyi terk edin

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran’a seyahat etmemeleri çağrısında bulunarak, İran’da bulunan ABD vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmeleri yönündeki uyarısını yineledi.
ABD ile İran arasındaki gerilim gündemdeki yerini korurken, Washington yönetiminden peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.
Son dönemde artan diplomatik tansiyon ve bölgesel güvenlik riskleri çerçevesinde ABD, İran’daki vatandaşlarına yönelik çağrılarını yineledi.
ABD DIŞİŞLERİ'NDEN “İRAN'I TERK EDİN” UYARISI
ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
Bakanlık, “İran'daki vatandaşlarımıza ülkeyi derhal terk etmeleri çağrımızı yineliyoruz” dedi.
Bakanlık açıklamasında “İran rejimi, rehin alma ve haksız yere alıkoyma uygulamalarını derhal durdurmalıdır. İran'da haksız şekilde tutulan tüm ABD vatandaşları serbest bırakılmalıdır” denildi.
