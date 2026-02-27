Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam liderliğini sürdürdü

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde konuk olduğu Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek C Grubu'nda 3'te 3 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan deplasmanına çıktı.
12 Dev Adam, mücadeleyi 82-78'lik skorla kazanmayı başardı.
Türkiye, bu sonuçla grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürürken Sırbistan ise ilk yenilgisini yaşadı.
RAKİP BİR KEZ DAHA SIRBİSTAN OLACAK
Ergin Ataman'ın öğrencileri grubun dördüncü maçında 2 Mart'ta Sırbistan'ı konuk edecek.
2 Temmuz'da Bosna-Hersek deplasmanına gidecek olan Milliler, 5 Temmuz'da ise İsviçre'yi ağırlayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, C Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçı kazanmıştı.
İlk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71 yenen Ay-Yıldızlılar ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup etmişti.
SIRBİSTAN: 78 - TÜRKİYE: 82
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
Sırbistan: Dobric 17, Miljenovic 10, Kalinic 2, Tanaskovic 5, Mitrovic 7, Davidovac 6, Ristic 3, Momirov 3, Novak 6, Markovic 19, Lakic
Türkiye: Cedi Osman 16, Tarık Biberovic 22, Metecan Birsen, Ercan Osmani 8, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 7, Berk Uğurlu 6, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı 6
1. Periyot: 13-22
Devre: 31-46
3. Periyot: 54-57