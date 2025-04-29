6 kuruşluk borç mahkemelik oldu: Aydın Belediyesi davayı kazandı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında, değeri sadece 6 kuruş olan prim borcu yüzünden yaşanan hukuki mücadele sonuçlandı. SGK’nın 13 Mayıs 2024’te düzenlediği ve 15 Mayıs’ta tebliğ ettiği ödeme emrine karşı açılan dava, belediye lehine sonuçlandı.

1 KURUŞLUK ASIL BORÇ VE 5 KURUŞLUK GECİKME FAİZİ

Söz konusu ödeme emri, 2009 yılının Temmuz ayına ait 1 kuruşluk asıl borç ve 5 kuruşluk gecikme faizi olmak üzere toplam 6 kuruşluk işsizlik primi borcunu içeriyordu. SGK’nın bu tahsilat girişimi, dönemin Aydın Belediyesi’nden kalan borçlar gerekçesiyle başlatılmıştı. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi, söz konusu borcun yasal bir zemine dayanmadığını ve zamanaşımına uğradığını belirterek ödeme emrinin iptalini talep etti.

BELEDİYE: "HİÇBİR RESMİ BİLGİLENDİRME YAPILMADI"

Belediyenin savunmasında, işsizlik primi borçlarında zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu ve bu sürenin dolduğu vurgulandı. Ayrıca, Aydın İl Özel İdaresi’nden SGK’ya devredilen herhangi bir borç kaydı bulunmadığı, borcun kaynağının belirsiz olduğu ve belediyeye bu konuda hiçbir resmi bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi.

MAHKEME, BELEDİYEYİ HAKLI BULDU

SGK ise borcun zamanaşımına uğramadığını, tebliğ işlemlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirildiğini savunarak davanın reddini istedi. Ancak Aydın 1. İş Mahkemesi, tüm dosya ve delilleri inceledikten sonra kararını Aydın Büyükşehir Belediyesi lehine verdi.

Mahkeme, borcun 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde tahsil edilmediği için yasal geçerliliğini yitirdiğine hükmetti. Aynı zamanda Aydın Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kararlarında da SGK’ya devredilmiş bir borç kaydına rastlanmadığı kaydedildi. Böylece 2009 yılı Temmuz ayına ait 6 kuruşluk işsizlik primi borcuna ilişkin ödeme emri iptal edildi.

Mahkeme, SGK’yı ayrıca belediyenin avukatlık ücreti olan 30 bin lirayı ödemeye mahkûm etti. Bunun yanı sıra, 427,60 TL’lik peşin harç ile 675 TL’lik posta ve tebligat masrafı da SGK’dan tahsil edilerek belediyeye ödenecek.