6 Şubat 2026 resmi tatil mi, yarım gün mü? 6 Şubat kararı...

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem 11 ili de etkileyerek büyük hasarlara yol açtı.

Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda 6 Şubat'ta, deprem bölgesinde bulunan 5 şehrin okulları tatil edildi.

Bu yıl ise 6 Şubat, Cuma gününe denk geliyor. Bu bağlamda 6 Şubat'ta okullar var mı yok mu sorgulanıyor.

Peki; 6 Şubat 2026 resmi tatil mi? Açıklama geldi mi? İşte, detaylar...

6 ŞUBAT 2026 RESMİ TATİL Mİ

6 Şubat tarihi, Türkiye genelinde resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumları ve okullar için bir tatil uygulaması söz konusu değil.

Ancak deprem bölgesindeki illerde anma programları dikkate alınarak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bazı illerde eğitime geçici olarak ara verilmesi gündeme geldi.

6 Şubat 2026 Cuma günü için şu ana kadar Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verileceği açıklandı.