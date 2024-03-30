6 Şubat'ın ardından Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

DHA
6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi sarsan ve 'Asrın Felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarı alan yapılardan biri de Hatay Havalimanı'ydı.
İlk seferler başladı
Uzun süren restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından uçuşlara yeniden kapılarını açtı.
6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.
350 yolcu iniş yaptı
Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağı, 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboga- Hatay 18.19 uçağı 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay 19.23 uçağı 157 yolcuyla, Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığı açıkladı.
Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.
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