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6 Şubat'ın ardından Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

6 Şubat'ın ardından Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı 6 Şubat 2023'te yaşanan 'Asrın Felaketi'nin ardından büyük hasar alan Hatay Havalimanı'nda uçuşlara yeniden başlandı. İstanbul ve Ankara'dan yapılan üç seferde toplam 350 yolcu, havalimanına güvenli bir şekilde indi.