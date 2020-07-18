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    İzmir'de sahte içki operasyonu

    Ödemiş ilçesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 450 litre sahte rakı ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
    • İHA
    • 18.07.2020 - 14:20
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    İzmir'de sahte içki operasyonu

    İzmir'de Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ekipleri, bir adreste sahte içki imalatı yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

    450 LİTRE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

    Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adrese yaptığı operasyonda, 450 litre sahte rakının yanı sıra yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
    Olayla ilgili B.B. isimli bir şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de sahte içki operasyonu #1

    İzmir'de sahte içki operasyonu #2

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