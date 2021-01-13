Benzersiz özellikleriyle yeni nesil bebek bezi: Sleepy Bio Natural

Doğal bambu lifleri, badem sütü proteini ve organik pamuk lifleri içeren, hem doğal hem emici hem konforlu hem de çevre dostu bebek bezi.

Hayatımızın hemen her alanında olumsuz etkisiyle karşılaştığımız, çağın getirdiği kötü koşullar bizi ve sevdiklerimizi etkilemeye devam ediyor.

Başta ruh ve beden sağlığımızı etkileyen bu koşullar ise insanoğlunun başlattığı bir döngünün eseri.

Az ve masrafsız emekle daha çok kazanç uğruna doğayı tahrip eden her girişimden zararlı çıkan, bizlerden daha çok gelecek nesiller. Bu döngüyü ortadan kaldırmanın tek yolu ise doğa ile daha barışık bir bir hayat tarzı.

HEM DOĞAYI HEM BEBEKLERİ KORUYOR

Geleceği, yani çocuklarını önemseyen her anne baba için Sleepy bir fırsat sunuyor. Çünkü, ürünlerinde kullandığı ham maddeler sayesinde doğaya çift yönlü bir avantaj sunan Sleepy, Bio Natural bebek bezini üretti.



İçeriğinde, şeker kamışındaki canlı organizmalar tarafından üretilen biyomateryaller kullanılan Sleepy Bio Natural, hem ham madde tedariği gereği tarımı desteklemiş oluyor hem de bu sayede dünyaya daha fazla oksijen kazandırıyor.

Ayrıca ham madde üretiminde diğer seçeneklere göre biyomateryal üretimindeki daha düşük karbonmonoksit salımıyla, önemli ölçüde doğayı koruyor.



Ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı bir gelecek sunması için hiçbir araştırmayı ihmal etmeden geliştirilen Sleepy Bio Natural bebek bezi, tüm bu doğa dostu özelliklerinin yanında konfor ve emicilikte de iddialı.



Tamamen doğallık parolasıyla yola çıkılan üretim aşamasında Sleepy Bio Natural bebek bezinde, biyopolimerler dışında doğal bambu lifleri, badem sütü proteini ve organik pamuk lifleri kullanılıyor.

Sleepy Bio Natural, badem sütüyle bebeğinizin cildine bakım sağlarken, doğal bambu ve pamuk lifleri, emiş hızını ve kuruluğu artırıyor.







HEM BUGÜNLERİ HEM YARINLARI İÇİN

Tüm bu özellikleriyle Sleepy Bio Natural bebek bezi, anne ve babalara hem çocuklarına bugün sağlıklı bir yaşam sunuyor hem de geleceklerini garanti altına alıyor.



Taşıdığı özellikler bakımından muadili olmayan Sleepy Bio Natural bebek bezi, bu pazarda öncü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Çocuklarına ve geleceğe önem veren anne ve babaların Sleepy Bio Natural bebek bezine ulaşması ise çok kolay.

Sleepy Bio Natural edinmek için birkaç alışveriş sitesini, örneğin Trendyol'u ziyaret etmek yeterli.