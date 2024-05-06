İstanbul'da zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi Direksiyon hakimiyetini kaybederek emniyet şeridinde bulunan 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden olan sürücü aracı güçlükle durdururken, kazada yaralanan bir kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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DHA

İstanbul'da zincileme kaza paniğe neden oldu...

Esenler TEM Otoyolu Ankara istikametinde Tekstil kent mevkiinde saat 11.00 sıralarında kamyonet şoförü otoyolda arıza yapan aracını emniyet şeridinde durdurdu.

3 araca çarparak durabildi

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce emniyet şeridindeki kamyona ardından 3 araca daha çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Trafik kilitlendi

Kaza nedeniyle otoyolda 2 şerit trafiğe kapatılınca, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bir kadına ise ambulansta müdahale edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yol araç trafiğine açıldı

Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekiciler yardımı ile olay yerinden kaldırıldıktan sonra kapalı olan şeritler trafiğe açıldı.

"Çekiciye vuruyor çekicide diğer araçlara vuruyor"

Kazaya karışan araç sürücüsü Ramazan Arabacı ''Şu araç arıza yapınca emniyet şeridinde durmuş. Arkadan gelen araç emniyet şeridindeki araca vurduktan sonra sol taraf doğru kayıyor. Çekiciye vuruyor çekicide diğer araçlara vuruyor. Yaralı yok." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)