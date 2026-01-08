Abone ol: Google News

Manisa'da yağış sonrası çöken yoldan kafatası ve kemik çıktı

Turgutlu ilçesinde yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 20:04
Manisa'da yağış sonrası çöken yoldan kafatası ve kemik çıktı
  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yağış sonrası çöken yolda insan kafatası ve kemikleri bulundu.
  • Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna aldı ve inceleme başlattı.
  • Kafatası ve kemiklerin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

Sıradışı olayın adresi Manisa.

Akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ ÇKTI

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

KİMLİK ARAŞTIRMASI YAPILACAK

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İç Haber Haberleri