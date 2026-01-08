Manisa'da yağış sonrası çöken yoldan kafatası ve kemik çıktı

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yağış sonrası çöken yolda insan kafatası ve kemikleri bulundu.
- Polis ekipleri bölgeyi güvenlik kordonuna aldı ve inceleme başlattı.
- Kafatası ve kemiklerin kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sıradışı olayın adresi Manisa.
Akşam saatlerinde Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.
İNSAN KAFATASI VE KEMİKLERİ ÇKTI
Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.
KİMLİK ARAŞTIRMASI YAPILACAK
Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.