65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

Koronavirüs tedbirlerince, 6 saatlik izinlerinde dışarıya çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer birçok önlemler almıştı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı...

VATANDAŞLAR BİR HAFTA ARANIN ARDINDAN DIŞARIYA ÇIKTI

14 büyükşehir ile Zonguldak ilinde 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, 6 saatlik izni olan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar bir hafta sonra tekrar dışarıya çıktı.

Saat 12.00 itibarıyla sokağa çıkan ve güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, arkadaşlarıyla sohbet edip dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Sokağa çıkan vatandaşların maske kullanımına dikkat ederek sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.