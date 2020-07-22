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    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 22.07.2020 - 19:00
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    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hain PKK terör örgütüne yönelik operasyonları başarı ile devam ediyor.

    Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine bir hava operasyonu düzenlendi

    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü VİDEO


    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre operasyonda 2 terörist öldürüldü.

    Bakanlıktan yapılan aöçıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

    Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü #1

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