- En Son Haber
- İç Haber
- Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü
Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 22.07.2020 - 19:00
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hain PKK terör örgütüne yönelik operasyonları başarı ile devam ediyor.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine bir hava operasyonu düzenlendi
Kuzey Irak'ta 2 terörist daha öldürüldü VİDEO
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre operasyonda 2 terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan aöçıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.