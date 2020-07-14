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    Ankara'da silahlı çatışma

    Aralarında anlaşmazlık çıkan davulcu iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Kavga sonucunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 16:35
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    Ankara'da silahlı çatışma

    Ankara’nın Altındağ ilçesinde, düğün ve eğlencelere gitmek üzere Anafartalar Caddesi üzerinde bekleyen davulcular arasında anlaşmazlık çıktı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Anlaşmazlığın kavgaya dönmesi sonucu gruplarda yer alan bir kişinin pompalı tüfek çıkararak ateş açmasıyla 3 kişi yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Ankara'da silahlı çatışma #1

    6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaparak, detaylı tedavi için yaralıları hastaneye kaldırdı.

    Olay sonrasında 6 kişi gözaltına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Ankara’da davulcuların pompalı tüfekli çatışması VİDEO


    Ankara'da silahlı çatışma #2

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