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Ankara'da silahlı çatışma
Aralarında anlaşmazlık çıkan davulcu iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Kavga sonucunda bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.
- İHA
- 14.07.2020 - 16:35
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, düğün ve eğlencelere gitmek üzere Anafartalar Caddesi üzerinde bekleyen davulcular arasında anlaşmazlık çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Anlaşmazlığın kavgaya dönmesi sonucu gruplarda yer alan bir kişinin pompalı tüfek çıkararak ateş açmasıyla 3 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaparak, detaylı tedavi için yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay sonrasında 6 kişi gözaltına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara’da davulcuların pompalı tüfekli çatışması VİDEO