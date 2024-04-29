Mustafa Keser'in sözleri İzmirli Müslümcüleri kızdırdı: 'Özür bekliyoruz' Şarkıcı Mustafa Keser’in Müslüm Gürses ile ilgili söylediği sözlere Müslümcülerden, “Özür bekliyoruz. Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez" tepkisi geldi.

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İHA

Sanatçı Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Keser, usta sanatçılar Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’i eleştirdi.

Yaptığı açıklamada, “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses, Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor.” ifadelerini kullandı.

Bu sözler ise tepki çekti. Keser’e bir tepki de İzmir’de ‘Müslümcülerden' geldi.

"Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez"

Bornova’da bulunan Müslüm Gürses Arşiv Evi’nde toplanan ‘Müslümcüler’ arasından kendisini ‘radikal Müslümcü’ olarak tanıtan Mehmet Kara, “Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser ağabeyimizin bir röportajına denk geldik. Bahsettiği kelimelerde Müslüm Baba için ‘Kötü okuyor’, Orhan Gencebay için ‘Müzisyenliğini sevmiyorum’ gibi yorumlarda bulunmuş. Biz buna üzüldük. Mustafa Keser'den öncelikle özür bekliyoruz. Müslüm Baba gibi bir sanatçı daha da gelmez.” diye konuştu.

“Müslüm camiası olarak özür bekliyoruz”

35 yıldır Müslüm Gürses’in müziklerini dinlediğini belirten Nuri Alptekin ise şöyle konuştu:

“Müslüm Baba'nın arşiv evi ve müzesi var. Müslüm Baba'nın mumyası yapıldı. Müslüm Baba'nın burada milyonlarca evladı var. Onu sahipsiz bırakmayız. Lütfen ‘Müslüm camiası’ olarak bir özür bekliyoruz.”

"Onun üstüne gelmiş geçmiş bir sanatçı daha tanımıyorum"

Müslüm Gürses’in ‘sadece müziklerime saygı duyun’ dediğini aktaran Mustafa Aldanoğlu, “Müslüm Baba, garibanların yanında olan bir insandı. Allah rahmet eylesin, yattığı yeri cennet etsin. Onun üstüne gelmiş geçmiş bir sanatçı daha tanımıyorum. Laflarıyla herkes kendinden sorumludur. Böyle iftiralar atılmaması gerekiyor. Her sanatçıya kendince saygı duyarım. Herkes yaptığından utanır.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)