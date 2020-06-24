7 bin 17 kişiye maske takmama cezası kesildi

İçişleri Bakanlığı, zorunlu maske uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla başarılı bir şekilde mücadelesini sürdürürken, Bilim Kurulu'nun önerileriyle Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde maske takmak zorunlu oldu.

Maske takmayanlara 900 lira para cezası kesilmeye başlandı. Bu karardan, sadece maske üreticileri memnun olurken, İçişleri Bakanlığı maske kullanma zorunluluğuna uymayan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandığını açıkladı.

MASKE ZORUNLULUĞU İÇİN VALİLİKLERE TALİMAT

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımının zorunluluğuna ilişkin valiliklere bir talimat gönderildiği belirtildi.

Talimatta salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra maske kullanımının da son derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

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DENETİMLERİN ARTIRILMASI TALEBİ

İl, ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararları doğrultusunda valilikler tarafından il genelinde ya da belirli alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğinin hatırlatıldığı talimatta, kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasını ve tüm illerde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılması istendi.

900 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Bakanlık'tan valiliklere gönderdiği talimat sonrası geçtiğimiz cuma, cumartesi ve pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlar ve iş yerleri ikaz edilip, bilgilendirildi.

Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmaya başlandı.

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7 BİN 17 KİŞİYE İDARİ İŞLEM

62 ilde hayatın tüm alanlarında, 12 ilde alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde, 7 ilde ise bu yerlere ek olarak umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen cadde, sokak ve meydanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Bu kapsamda ülke genelinde pazartesi ve salı günü gerçekleştirilen denetimlerde maske kullanma zorunluluğuna aykırı davranan 7 bin 17 kişiye idari işlem uygulandı.