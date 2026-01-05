7 ilde eğitime kar engeli: İşte 5 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı.

5 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riskine karşı valiliklerden açıklamalar geldi.

7 ilde eğitime ara verildi. İşte 5 Ocak Pazartesi okulların tatil edildiği iller…

MALATYA

Malatya’da olumsuz hava koşulları nedeniyle Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde taşımalı eğitim bir gün süreyle durduruldu.

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve çığ riski nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. İlçede hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayıldı.

VAN

Van’ın Çatak ilçesinde kar yağışı ve hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle ilçe genelinde eğitime 5 Ocak günü ara verildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da ise Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal mahallelerinde ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için tatil kararı alındı.

BATMAN

Batman’ın Sason ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, Gercüş ilçesinde ise tüm okullarda dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime ara verildi. Kozluk ilçesinde de ilçe merkezi dışındaki belde, köy ve mezralardaki okullar ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil kararı uygulandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da kar yağışı sonrası devam eden buzlanma nedeniyle Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile bazı kırsal okullarda eğitime ara verildi.