Uygun fiyata Columbia mont çeşitleri geliyor! ŞOK 7 Ocak Aktüel

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ŞOK, 7–13 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel kataloğunu duyurdu.

Kış aylarının ihtiyaçlarına odaklanan katalogda, hem ev hem de giyim kategorisinde öne çıkan ürünler yer alıyor.

Yeni hafta kampanyalarında özellikle ısıtıcı çeşitleri dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra fırın çeşitleri ve beyaz eşyalar, uygun fiyat avantajlarıyla alışveriş listelerinin üst sıralarında yer alıyor.

Ayrıca ŞOK aktüel kataloğunda, kış aylarının vazgeçilmezi olan Columbia mont çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

7–13 Ocak 2026 ŞOK aktüel kataloğu, hem evini yenilemek hem de kışlık ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılamak isteyenler için birçok fırsatı bir arada sunuyor.

İşte ŞOK 7 Ocak aktüel ürünler: