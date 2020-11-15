MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

OPERASYONLARDA KARARLILIK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO





