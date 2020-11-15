Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 15.11.2020 - 10:54
- Güncelleme : 15.11.2020 - 11:49
Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
OPERASYONLARDA KARARLILIK
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO