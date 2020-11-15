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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • AA
    • 15.11.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 11:49
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    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre göz açtırmamaya devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 2 teröristin düzenlenen hava herakatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    OPERASYONLARDA KARARLILIK

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek!" denildi.

    Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

    Irak ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi #1

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