Ortaköy'de ilçesinde aniden ortaya çıkan yunus sürüsü, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Suyun içinde adeta dans eden yunuslar havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı, yunusların gösterisine sahne oluyor...

Yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi gören Ortaköy sahilinde yunuslar ortaya çıktı.

Görsel şölen oluşturdu

Gün doğumunda görülen yunuslar, meşhur Ortaköy Camii tarafında dakikalarca dans etti.

Sevimli misafirler, suyun metrelerce üzerine sıçrayarak adeta görsel şölen oluşturdu.

Yunuslar İstanbul Boğaz’ında görsel şölen sundu VİDEO

O anlar kaydedildi

İHA'nın aktarımına göre; annesi ile birlikte yüzen sevimli yavru yunus ise izleyenlerin içini ısıttı.

Öte yandan havadan görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan yunuslar yoğun ilgi gördü.