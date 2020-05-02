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- Bitlis'te 2 asker şehit oldu
Bitlis'te 2 asker şehit oldu
- AA
- 02.05.2020 - 22:04
Koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, bir yandan da güvenlik güçlerimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlar da devam ediyor.
2 ASKERİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ
Bu kapsamda yürütülen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu esnasında, Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu.
Konu hakkında açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.
"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden “Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu” kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada; 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.