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    Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

    42 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün uzaklığı, Kaş'a 92 kilometre olarak belirlendi.
    • AA
    • 03.06.2020 - 08:58
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    Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

    KAŞ'A 92 KİLOMETRE UZAKLIKTA

    Deniz yüzeyinin yaklaşık 42 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Kaş'a yaklaşık 92 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

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