8 ilde daha 65 yaş ve üzerine yasak getirildi

8 ilde daha 65 yaş ve üzerine yasak getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstüne farklı konularda kısıtlama getirilen il sayısı 30'a yükseldi.

Koronavirüs vakalarındaki artışın ardından harekete geçen İl Hıfzıssıhha Kurulları, salgınla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler aldı.

Belirlenen bazı şehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, bazı yerlerde ek olarak toplu etkinliklere katılım da kısıtlandı.

YASAK GETİRİLEN İL SAYISI 30 OLDU

Son 24 saatte İzmir, Bolu, Tunceli, Balıkesir, Niğde, Konya, Giresun ve Kilis’te de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ek yasaklar getirildi.

Böylelikle yasak getirilen illerin sayısı 30'a yükseldi.

İZMİR

65 yaş ve üzerin vatandaşların kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezleri dışındaki yerleri kullanmaları yasaklandı.

Alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri dışında yapmaları yasaklandı.

Düğün, nişan, nikah gibi etkinliklere ve taziye ziyaretlerine (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

Asker uğurlama törenlerine katılmamaları yasaklandı.

Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri dışında kullanmaları yasaklandı.

BOLU

65 yaş ve üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların toplu ulaşım araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazaryerleri gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmaları yasaklandı.

'HES KODU' ZORUNLULUĞU

Öte yandan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerde HES kodu zorunluluğu ve kentte maskesini çıkartarak cadde ve sokaklarda ellerinde yemek yiyen ve sigara içen vatandaşlara da kısıtlama getirildi.

TUNCELİ

Tunceli'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

Düğün, kına, nişan, sünnet, cenaze, taziye, mevlit vb. ziyaretlere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

BALIKESİR

Balıkesir’de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların saat 10.00 ile 20.00 dışında sokağa çıkmaları yasak.

Düğün, kına, nişan, sünnet, vb. etkinliklere (1. ve 2. derece yakınları hariç) katılmaları yasaklandı.

Pazar yerlerine 16.00 – 20.00 saatleri arasında girmeleri kısıtlandı.

NİĞDE

Niğde’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üzeri ile 15 ve altındaki vatandaşların 1. derece yakını olmadığı takdirde düğün, nişan, sünnet düğünü, taziye, mevlit gibi programlara katılmamaları kısıtlandı.

12:00'den sonra pazar yerlerine gitmeleri kısıtlandı.

KONYA

Konya’da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasak.

Pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

65 yaş üstü, 16 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların (1. derece yakını olanlar hariç) sokak, köy ve kır düğünü gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

KİLİS

Kilis’te gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları haricinde (annesi, babası, kardeşi, anneannesi, babaannesi) 65 yaş ve üstü kişilerin, düğün, kına, nişan, nikah, sünnet merasimi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

GİRESUN

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Akrabalarının dışında toplu merasimlere katılmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerinde ise en fazla 1 saat kalabilecek.

Pazaryeri, AVM gibi toplu alışveriş mekanlarına da saat 16.00-18.00 arasında girişleri sınırlandırıldı.

YASAK UYGULANAN DİĞER İLLER

"Erzincan, Eskişehir, Mardin, Ordu, Kastamonu, Ankara, Bursa, Kütahya, Batman, Sivas, Manisa, Kırıkkale, Aksaray, Bartın, Elazığ, Kayseri, Şanlıurfa, Yalova, Siirt, Kahramanmaraş, Malatya ve Düzce"