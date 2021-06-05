8 yaşındaki Toprak, koronavirüs sonra gelişen MAS nedeniyle öldü

Batman’da görevli doktor çiftin Toprak, koronavirüs sonrası gelişen miyofasiyal ağrı sendromu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç (8), geçen ay koronavirüse yakalandı.

Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu (MAS) gelişti.

TEDAVİYE ALINDI ANCAK KURTARILAMADI

Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.

DOKTORDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan doktor çiftin meslektaşları, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla Toprak’ın acı haberini duyurdu.

Kılınç çiftinin meslektaşı olan bir doktor, paylaşımında, "Siz hala 'oyun' deyin, 'Yok böyle bir şey' deyin. Maskesiz gezin, pozitif olup, durumunuzu gizleyin, 'Bana bir şey olmaz' deyin. Biliyor musunuz ikisi de doktor sınıf arkadaşlarımın oğullarını kaybettik. Neden mi? Koronavirüs enfeksiyonu sonrası gelişen MAS sebebiyle. Toprak daha 8 yaşındaydı. Ben bile bu acıyla kavrulurken, anne babasını düşünemiyorum. Arkadaşlarım doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ve eşi doktor Şenol Kılınç’a Rabbimden büyük bir sabır ve metanet diliyorum." dedi.