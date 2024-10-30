81 il için başladı! Tam 7 gün sürecek, bir daha böylesi gelmeyecek...

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Kış günlerinden önceki son sıcak günler, ekim sonu itibarıyla başladı.

"Pastırma sıcakları" olarak bilinen bu günler, yaklaşık 1 hafta kadar etkili olacak.

Sıcak havaların tadını çıkarmak isteyenler için 2024'ün son sıcak günleri yaşanacak.

PASTIRMA SICAKLARI 2024

Pastırma sıcakları, genellikle yüksek basınç sisteminin etkisiyle oluşur, gökyüzü açık ve rüzgar azdır. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilse de gündüz sıcaklıkları yaz günlerini andırabilir.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.