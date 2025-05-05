81 ile geçmiş olsun: Vakit geldi! Sahaya iniyorlar...

Yağmur Uçar

Mevsimler değiştikçe böceklerin ve haşerelerin aktivite seviyeleri de değişir.

Sonbahara doğru sıcaklıklar düştüğünde, sivrisinek aktivitesi de başlar ve sıcaklık 10°'nin altına düştüğünde tamamen ortadan kaybolurlar.

Ne yazık ki, kış boyunca hava ne kadar soğuk olursa olsun, geri döneceklerdir.

Yaz, özellikle sivrisineklerin rahatsız edici ısırıkları dışarıdaki eğlenceyi engelleyebildiğinden, birçok tür için aktivitenin zirvesini işaretler.

2025 yazı için ise sivrisineklerin uyanış tarihi belli oldu.

Hava Forum'dan alınan bilgiye göre; sinekler uyanmaya hazırlanıyor.

7 Mayıs Çarşamba gününden itibaren aramıza dönecek olan sinekler, yaz boyu görev başında olacak.