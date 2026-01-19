Online sipariş uygulamaları: Yemeksepeti, Getir ve Trendyol Market kapalı mı, neden?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sebebiyle peş peşe önlemler gelmeye başladı.

Trafik güvenliği ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yapılan resmi açıklamada, bugün saat 10.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar kurye ve ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceği bildirildi.

Alınan bu karar, özellikle online yemek ve market sipariş hizmetlerini kullanan vatandaşların gündemini değiştirdi.

Kararın ardından “Getir, Trendyol Market, Yemeksepeti çalışıyor mu, sipariş verilebiliyor mu? soruları araştırılıyor.

GETİR, YEMEK SEPETİ, TRENDYOL KURYELERİ ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, online sipariş hizmetlerinde de aksamalara yol açtı.

Valilik tarafından alınan trafik tedbirleri kapsamında motokuryelerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirilmesinin ardından, Getir, Yemeksepeti ve Trendyol başta olmak üzere birçok dijital platformda teslimat hizmetleri durduruldu. Uygulamalar üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz.