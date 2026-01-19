Vapur seferleri iptal mi? 19 Ocak 2026 Şehir Hatları ve İDO sefer sorgulama...

- İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferleri iptal edildi.
- Bostancı-Moda-Kabataş ve Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş hatlarındaki bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
- Bursa, Armutlu, Yenikapı ve Bandırma yönündeki seferler de iptal oldu.
Megakent, beyaza büründü...
19 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatları, ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur ve deniz otobüsü seferinin iptal edildiği duyuruldu.
Peki; Vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? 19 Ocak 2026 vapur seferi sorgulama ekranı...
VAPUR SEFELERLERİ İPTAL Mİ
Şehir Hatları sayfasında paylaşılan duyuruda, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” denilerek;” Bostancı-Moda-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğramaı ile Çengelköy-Kuzguncuk-Beşiktaş-Kabataş Hattı seferlerinin Kuzguncuk uğramasının” iptal edildiği duyuruldu.
İDO İPTAL OLAN SEFERLER 19.01.2026
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 19.01.2026 08:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.01.2026 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 19.01.2026 09:05
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.01.2026 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19.01.2026 11:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.01.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 19.01.2026 15:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 19.01.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.