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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

    İstanbul'da ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • AA
    • 09.11.2020 - 03:25
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 03:31
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri ve Suriye'deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ekiplerce 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı.

    İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı İZLE


    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı #1

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı #2

    İstanbul da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı #3

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