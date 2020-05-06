İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

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Esenyurt'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği 2 operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta, Talatpaşa Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinde korobavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, içinde 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Şahısların üst ve araç aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet sahte 100 dolar, 721 gram esrar, 9.42 gram eroin, 6.94 gram bonzai ve bir adet hassas terazi ele geçirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilde bulunan Suriye vatandaşı Yusuf H., Muhammed D., Mustafa K., Mahmood D. ile Filistin vatandaşı Muhammed T. gözaltına alındı.

Polis, bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet T. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

ESENYURT'TA İKİNCİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

17 yaşındaki İ.B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisi alan polis, Balıkyolu Mahallesi 429. Sokak'ta İ.B.'yi yakaladı. Üzerinde 550 gram saf eroin, 163 adet paketlenmiş 340 gram ağırlığında yine eroin maddesi çıkan İ.B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., mahkemece serbest bırakıldı.



